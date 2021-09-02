Владивосток, 2 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал распоряжение профильным ведомствам обеспечить непрерывное и достаточное субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока. Об этом он заявил 2 сентября на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО в рамках VI Восточного экономического форума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Президент подчеркнул, что программа субсидирования билетов охватывает в этом году не только льготные категории населения, но и всех жителей дальневосточных регионов. Однако в некоторых регионах граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты, так как был исчерпан их лимит, либо регион вовсе не получил субсидий.

«Я хочу, чтобы меня услышали коллеги, прежде всего из федеральных министерств. Такая ситуация конечно недопустима. Вопрос субсидированных авиабилетов нужно держать на постоянном контроле. И дело не в том, что где-то чего-то не хватает. Каждый год эти субсидии идут со сбоем. Все граждане Российской Федерации, мы все проживаем в одной стране, и нам нужно безусловно обеспечить связанность территорий и свободное передвижение граждан страны по её регионам. Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования. Я прошу министерства финансов, министерство транспорта, другие министерства подумать над этим и предложить решение», — сказал Владимир Путин.

Он также поручил продумать такую систему, которая бы автоматом выдавала поддержку по этим мероприятиям.

«Речь идёт об очень важном, чувствительном для людей вопросе», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября во Владивостоке начался VI Восточный экономический форум. На мероприятие приехал президент РФ Владимир Путин.