Путин поручил автоматически субсидировать авиабилеты для всех жителей ДФО
Владивосток, 2 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал распоряжение профильным ведомствам обеспечить непрерывное и достаточное субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока. Об этом он заявил 2 сентября на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО в рамках VI Восточного экономического форума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Президент подчеркнул, что программа субсидирования билетов охватывает в этом году не только льготные категории населения, но и всех жителей дальневосточных регионов. Однако в некоторых регионах граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты, так как был исчерпан их лимит, либо регион вовсе не получил субсидий.
Он также поручил продумать такую систему, которая бы автоматом выдавала поддержку по этим мероприятиям.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября во Владивостоке начался VI Восточный экономический форум. На мероприятие приехал президент РФ Владимир Путин.