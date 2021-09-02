Калуга, 2 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 110 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 2 сентября. Днём ранее, 1 сентября, в регионе было зарегистрировано 107 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 45 тыс. 206 человек, 41 тыс. 658 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 598 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.