Москва, 2 сентября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России опубликовала архивные документы, в которых говорится о массовых зверствах японских оккупантов в отношении граждан СССР в Маньчжурии. Информация размещена на сайте ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония. Воин

Так, ведомство опубликовало рассекреченную копию докладной записки начальника Главного управления контрразведки «Смерш» Наркомата обороны СССР генерал-полковника Виктора Абакумова, направленной в Совет народных комиссаров СССР на имя Иосифа Сталина, а также в НКВД СССР на имя Лаврентия Берии от 16 сентября 1945 года.

Как говорится в документе, на территории тюрьмы особого отдела японской губернской полиции города Хайлар 29 августа 1945 года были найдены 43 обезглавленных мужских трупа советских граждан, проживавших в Маньчжурии.

Это были бывшие сотрудники Китайско-Восточной железной дороги и жители Хайлара. Установлено, что их казнили 9 августа того же года, когда Советский Союз вступил в войну с милитаристской Японией.

Ранее в пресс-центре ИА REGNUM начался круглый стол на тему «Решающий вклад СССР и Китая в Победу над милитаристской Японией».

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