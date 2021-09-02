Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону определили места размещения модульных уличных туалетов, стоимость которых составляет порядка 30 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 2 сентября.

Туалет

Шесть модульных туалетов установят на набережной реки Дон, улицах Московская, Большая Садовая и Пушкинская, а также на проспекте Ворошиловском и в сквере имени Фрунзе. Монтаж завершат до 27 сентября 2021 года.

По периметру комплексов будут установлены камеры видеонаблюдения. Также предусматривается возможность безналичной оплаты посещения туалета.

ИА REGNUM напоминает, что управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области рассмотрело закупку биотуалетов. Однако никаких нарушений ведомство не нашло.