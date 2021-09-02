Таллин, 2 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Мэрия Таллина проводит традиционный, 18-й по счету, конкурс для предпринимателей и бизнес-разработчиков. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии столицы Эстонии.

Таллин

По итогам конкурса в октябре будут названы лучшие столичные предприятия, а также будет объявлен лучший девелоперский проект, способствующий развитию предпринимательства или туризма, лучший проект сотрудничества между предприятиями, лучший стартап, лучший проект года в области туризма, лучшее предприятие-создатель новых рабочих мест, лучшая фирма в категориях «экологическое новаторство» и «решение будущего».

Участвовать в конкурсе приглашаются все столичные предприятия, которые сделали в течение года в своей области деятельности что-либо значимое.

Кроме семи основных номинаций, в сотрудничестве с Таллинским техническим университетом, Таллиннским университетом, Эстонской художественной академией и целевым фондом Eesti Rakenduskоrgkoolid будут вручены специальные премии представителям лучших прикладных научных работ 2021 года.

Результаты конкурса объявят 29 сентября нынешнего года на торжественном приеме в честь Таллинского дня предпринимательства. Главная тема конкурса — «На волне перемен».