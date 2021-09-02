Тюмень, 2 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 240 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 сентября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 243 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 2 сентября коронавирусом заразились 55 389 человек, выздоровели 48 777 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 2 сентября в регионе скончались 1482 пациента с COVID-19 (на 15 человек больше, чем днём ранее).