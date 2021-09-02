Грозный, 2 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Чечне за прошедшие сутки скончались от последствий COVID-19 семь человек. Общее число случаев летального исхода в республике от новой опасной инфекции достигло 500. Такие данные привел 2 сентября федеральный оперативный штаб.

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За последние недели в Чечне существенно снизилось число новых случаев заражения коронавирусом. За последний день были подтверждены тесты у 109 человек. Всего стали носителями коронавируса 20 699 человек.

Выздоровели за прошедшие сутки вдвое больше пациентов — 208 человек. А общее число победивших болезнь составило 18 607 человек. На лечении в настоящее время находятся 1698 пациентов.