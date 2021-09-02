Варшава, , 12:54 — REGNUM Депутат Европарламента Здислав Красноденбский, представляющий Польшу, заявил в ходе интервью для Polskie Radio, что «Белоруссия во время совместных с Россией военных учений «Запад-2021» может совершить провокации против Польши».

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что весь этот миграционный кризис на наших границах связан с грядущими белорусско-российскими военными учениями. Это могут быть звенья одной цепи. Очевидно, что нам бросают геополитический вызов с востока. И я не исключаю, что во время учений «Запад-2021» в Белоруссии будут совершены провокации против Польши. Мы должны укреплять наши оборонные силы. Когда я говорю «мы», то имею в виду, конечно, Польшу, но также и Евросоюз. Мы должны научиться реально оценивать геополитическую ситуацию», — сказал евродепутат.

По словам Красноденбского, Европейский союз «должен срочно отреагировать на ситуацию в Белоруссии».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдают рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.

По словам польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. При этом в ближайшее время будут проложены еще 50 км. На помощь пограничникам направилось около тысячи военнослужащих.