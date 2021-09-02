Санкт-Петербург, 2 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. На реконструкцию в гастромаркет самого крупного рынка Санкт-Петербурга, который располагается в Московском районе города, инвесторы готовы выделить 250 млн рублей, сообщает 2 сентября РБК.

Наталья Стрельцова, REGNUM Овощи на рынке

Переосмыслением торговой площади на улице Решетникова займется Александр Шавлиашвили — бизнесмен, при помощи которого в 2019 году была дана новая жизнь Василеостровскому рынку. В планах у инвестора к маю 2022 года переоборудовать часть площадей Московского рынка под гастрономическое пространство.

Там будут представлены 24 гастрономических и 30 продовольственных концепций. Таким образом на одной площадке будут объединены общепит, классическая торговля от прилавка и дистрибьюторская функции. На это предприниматель планирует выделить 250 млн рублей.

Здание Московского рынка (ранее назывался Колхозным рынком Московского района) было построено в 1956−58 годах по проекту архитектора Олега Голынкина в стиле сталинского неоклассицизма. Рынок является крупнейшим в городе — в его состав входят четыре здания общей площадью 5,5 тыс. кв. м.