Чебоксары, 2 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту аварии с участием семи машин, в которой один человек погиб. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Красный сигнал светофора и дорожные знаки

Авария произошла вечером 11 января 2021 года в посёлке Кугеси Чебоксарского района. Следствие полагает, что 44-летний житель Московской области при управлении автопоездом в составе тягача в сцепке с полуприцепом при подъезде к светофору поздно отреагировал на остановку переднего автомобиля.

«Пытаясь избежать столкновения, он выехал на соседнюю полосу, где столкнулся с приближающимся к светофору автопоездом в составе тягача марки «Камаз» в сцепке с полуприцепом», — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что «Камаз», в свою очередь, выехал на «встречку» и врезался в «Мерседес». Всего столкнулись семь машин.

В аварии получил смертельные ранения один человек, у другого диагностированы тяжкие травмы.

В надзорном ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела вину не признал, ссылаясь на преждевременную остановку перед светофором впередиидущего автомобиля, а также на причастность водителя «Камаза» к гибели человека.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Материалы дела переданы в Чебоксарский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября 2021 года в Чувашии заведено уголовное дело по факту ДТП с участием полицейского. Правоохранители полагают, что он находился за рулём служебной машины в пьяном виде, сбив стоявшего на обочине 47-летнего пешехода. Пострадавший госпитализирован.