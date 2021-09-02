Симферополь, 2 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Последствия урагана устраняют в Симферополе 2 сентября, сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

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По данным ЕДДС, зарегистрировано девять обращений граждан из-за последствий непогоды — это падение деревьев и веток, а также обрывы проводов.

«Обращения поступили по улицам Мате Залки, Гоголя, Герцена, Гайдара, Черноморская, Семашко, Гаспринского, Камская и остановке ГРЭС. Кроме того, на перекрестке улиц Караимская и Крылова упал светофор», — уточнили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Крыма действует штормовое предупреждение. Также штормовое предупреждение на 2 сентября объявлено на территории Симферополя.