Москва, 2 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Изменения в модель ЕГЭ — лишь попытка сохранить порочную систему, которую невозможно реформировать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября, об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Теперь вот пошли разговоры об изменениях, мол, теперь будет все по-новому, появится эдакий «ЕГЭ с человеческим лицом». Но это все попытки любыми способами сохранить порочную систему, которую невозможно реформировать», — заявил Миронов.

Он призвал не наводить тень на плетень.

«Мы теряем время, теряем поколения, продолжая идти по дороге к образовательной пропасти. ЕГЭ в качестве обязательного выпускного испытания надо не латать, а отменять, а вузам дать возможность самостоятельно определять, как им набирать студентов», — уверен парламентарий.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что в течение 2022−2024 годов планируют внести изменения в модель единого госэксзамена по всем учебным предметам. Как уточнил глава ведомства Анзор Музаев, экзамены теперь будут больше не про заучивание формул и дат, а про умение применять знания на практике.

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