Оренбург, 2 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 339 новых заражений коронавирусом, что на два меньше, чем днём ранее. За сутки темп прироста заболеваемости составил 0,5%, коэффициент распространения инфекции — 0,99%, сообщает 2 сентября оперштаб по борьбе COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных с конца марта 2020 года заражений достигло 67 818. На 100 тыс. населения приходится 3460,24 факта заболевания.

Выздоровели 56 075 человек. За последние сутки из COVID-отделений выписали 348 пациентов. На сегодняшний день в стационарах находятся 2265 человек с COVID-19. Состояние 691 человека медики оценивают как тяжелое.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 1573 оренбуржца. За последние сутки зафиксировано 12 смертей.