Москва, 2 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Владельцами смартфонов являются 70% жителей России. Используют различные способы аутентификации при разблокировке смартфона для защиты своих данных 66% граждан. Об этом свидетельствует опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Смартфон

Чаще всего респонденты используют разблокировку с помощью отпечатка пальца (38%), пароля или ПИН-код (32%) и графического ключа (18%). Реже применяют распознавание лица (10%). Затруднились ответить 2%.

Аутентификацию при разблокировке чаще применяют владельцы устройств на iOS — 88% против 62% на Android. Реже ей пользуются граждане старше 60 лет (опция выключена у 59%) и женщины (выключена у 39% против 27% среди мужчин).

Опрос проведен в мае 2021 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 53 регионах РФ. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, самым важным устройством, без которого жители России не могут представить свою жизнь, является мобильный телефон (41%).

Читайте подробнее: Жители РФ назвали гаджеты, без которых не мыслят жизни