Владивосток, 2 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке 2 сентября в ходе видеоконференции с губернаторами по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока обратил внимание на реабилитацию переболевших коронавирусом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Tsibin Konstantin Дальний Восток

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«На Дальнем Востоке не хватает мощностей, инфраструктуры, однако помощь и поддержка людям нужны сейчас. Прошу обратить внимание и отдельно внести в программу реабилитации», — поручил Владимир Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин напомнил об указе президента о развитии Дальнего Востока, рассчитанного до 2035 года, и сказал, что исполнять его надо в полном объёме.