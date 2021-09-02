Казань, 2 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Ухудшении погодных условий прогнозируют в ближайшие сутки на территории Татарии. Предупреждение об этом 2 августа распространило региональное управление Росгидромета.

Дождь

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По данным ведомства, утром и днем 3 сентября местами ожидаются сильный дождь, гроза, ветер порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, в дневное время потеплеет до +17 градусов, на востоке республики — до +21.

ИА REGNUM напоминает, до 3 сентября в Калмыкии действует экстренное предупреждение, объявленное в связи с ухудшением погодных условий.

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