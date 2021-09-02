Тбилиси, 2 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Лидер самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия и его соратники по партии 2 сентября подписали соглашение, которое 19 апреля подписали представители правящей партии «Грузинская мечта» и части оппозиции. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Unm.ge Ника Мелия

По данным журналистов, члены ЕНД для подписания соглашения прибыли в офис представительства Евросоюза в Грузии, так как инициатором соглашения был глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Мы подпишем соглашение, чтобы не осуществилась мечта «Грузинской мечты», а наши западные партнеры из-за этой ненадежной власти не дистанцировались от грузинского народа, что в конечном итоге только нанесет ущерб стране», — заявил ранее по этому поводу Мелия.

Напомним, 19 апреля руководство «Грузинской мечты» для выхода из политического кризиса, разразившегося в Грузии, согласилось на уступки оппозиции. Оно взяло обязательство объявить досрочные парламентские выборы, если партия на местных выборах в октябре 2021 года наберёт менее 43% голосов, а также провести реформы. В июле председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что соглашение аннулировано, но реформы будут проведены.