Вашингтон, 2 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Компания EVGA назвала причину, по которой выходили из строя некоторые видеокарты Nvidia GeForce RTX 3090. Об этом 2 сентября сообщает портал Wccftech.

Видеокарты

Производитель официально признал проблему и сообщил, что её причиной является плохая пайка печатной платы. EVGA отметила, что неисправность проявилась менее, чем у 1% выпущенных в продажу видеокарт.

Напомним, в июле некоторые геймеры начали сообщать о том, что онлайн-игра New World компании Amazon якобы выводит из строя видеокарты EVGA GeForce RTX 3090. Позже эксперт портала Igor’s Lab выяснил, что игра ни при чём, и что с этим сталкиваются лишь владельцы видеокарт с индексом FTW3.

Он установил, что неправильная работа контроллера вентиляторов приводила к перезагрузке системы питания видеокарты. В августе 2021 года EVGA сообщила, что решила проблему при помощи обновления драйверов.