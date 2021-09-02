Салехард, 2 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом. При этом 10 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 2 сентября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 104 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 2 сентября 47 772 заражения коронавирусом. Выздоровели 45 810 человек, 625 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).