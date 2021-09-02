Таллин, 2 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Канцлер (главный советник) министерства обороны Эстонии Кусти Салм находится с официальным визитом в Литве, где встречается со своими коллегами: заместителями министров обороны Жильвинасом Томкусом и Маргирисом Абукявичюсом. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Эстонии.

Прибалтика. Флаг

На встрече обсуждалась нынешняя ситуация в области безопасности как в непосредственной близости от стран Прибалтики, так и во всем мире.

«Если посмотреть на общую картину безопасности, то в данный момент можно выделить две важные и острые угрозы», — заявил Салм.

По его мнению, первая опасность — это «гибридное нападение Белоруссии на Литву, Латвию и Польшу (массовый переход нелегалов из Ирака через границу летом 2021 года — ИА REGNUM), а вторая — стратегические учения «Запад-2021» на территории Белоруссии с участием России.

Канцлер заявил: «Для стран Прибалтики ситуация усугубляется тем, что параллельно с гибридной атакой идет подготовка к учениям «Запад-2021». Они сосредоточены на восточной границе НАТО, от Крайнего Севера до Северной Украины, и достигнут своей кульминации в ближайшие недели».

На встрече также обсуждалась ситуация в Афганистане, сотрудничество с США в рамках прибалтийско-американского диалога и совместная деятельность в киберпространстве.