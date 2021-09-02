Таганрог, Ростовская область, 2 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская область) 2 сентября чествуют участника Великой Отечественной войны Вадима Михайловича Тернового — ему исполнилось 100 лет. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев в Instagram.

Ветеран

https://www.instagram.com/p/CTUGdrpsFx0/

«Позвонил Вадиму Михайловичу, поблагодарил за личный вклад в победу над фашизмом, за большой трудовой путь, пожелал здоровья и хорошего настроения. По моему поручению ветерану переданы цветы и областная награда — почётная грамота», — написал Голубев.

Фронтовик награждён орденом «Красной звезды», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией 1941−1945 гг.». На протяжении 85 лет ветеран работал инженером в Таганрогском научно-исследовательском институте связи.