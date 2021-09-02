Ярославль, 2 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Ярославской области в августе зарегистрировано 13 ДТП с участием детей, в том числе два случая с электросамокатами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГИБДД Ярославской области.

Электросамокат

В одном из происшествий в Ярославле травмы получили сразу два ребенка.

«26 августа в 18:52 на улице Почтовая в районе дома 11 произошло столкновение автомобиля «Рено» и электрического самоката, на котором передвигались два несовершеннолетних ребенка. В результате дорожно-транспортного происшествия дети получили травмы различной степени тяжести», — рассказали в областном управлении ГИБДД.

Всего за последний месяц лета 14 несовершеннолетних получили травмы на дорогах региона, один ребенок погиб. В трех случаях фиксировались аварии с участием детей-пешеходов, в 7 ДТП ребенок был пассажиром автомобиля.