Токио, 2 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Российская пловчиха Валерия Шабалина выиграла серебряную медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 2 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

В плавании на дистанции 100 м на спине Шабалина показала время 1 минута 6,85 секунды.

Золото и бронзу завоевали британские спортсменки Бетани Фёрт (1.05,92) и Джессика-Джейн Эпплгейт (1.07,93).

Для Шабалиной эта медаль стала четвёртой на Играх в Токио. Ранее она завоевала три золотые медали — на дистанциях 100 м баттерфляем, 200 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием.