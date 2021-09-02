Пермь, 2 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили еще 468 заражений коронавирусом, что на четыре меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 2 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Среди выявленных носителей коронавируса 60 детей. Из 468 зараженных 49 человек проходят лечение в больницах, 319 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

С начала пандемии в регионе выявили 88 707 случаев заражения. Выздоровели 78 259 пермяков.

На сегодняшний день в COVID-центрах находится 3341 пациент. Стоит отметить, днем ранее в стационарах числилось 3470 человек с коронавирусной инфекцией. Доля свободного коечного фонда составляет 28,5% от фактически развёрнутого.

По данным краевого оперштаба, по причине COVID-19 с начала пандемии в Прикамье умерли 4168 человек, в том числе 28 — за последние сутки.