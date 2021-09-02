Владивосток, 2 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Минэнерго России надеется, что поставки газа по трубопроводу «Северный поток — 2» («СП-2») будут начаты до конца текущего года. Об этом 2 сентября заявил глава ведомства Николай Шульгинов на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Minenergo.gov.ru Николай Шульгинов

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«Думаю, прокачка газа по «Северному потоку — 2» начнется в этом году», — сказал он.

При этом ранее в компании «Газпром» сообщили, что в нынешнем году через «Северный поток — 2» может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что США пообещали ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2», если его запуск спровоцирует небезопасную ситуацию для Украины с точки зрения энергетики.