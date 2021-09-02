Сакраменто, США, , 12:40 — REGNUM Преподаватель средней школы в американском штате Калифорния намеренно призывал своих учеников участвовать в погромах, сообщает New York Post.

Габриэль Джайп, который преподает в одной из средних школ в Сакраменто, признался, что насаждает свои политические взгляды среди учащихся, на что указывают кадры, снятые консервативной группой активистов Project Veritas.

«У меня на стене [в классе] висит флаг» Антифа «, и один студент пожаловался на это, что это заставило его чувствовать себя некомфортно. Что ж, этот [флаг Антифа] предназначен для того, чтобы фашисты чувствовали себя неуютно, поэтому, если вы чувствуете себя некомфортно, я действительно не знаю, что вам сказать. Возможно, вам не следует соглашаться с ценностями, которым этот [флаг Антифа] противоречит», — сказал Джайп интервьюеру во время разговора, снятого скрытой камерой.

«У меня есть 180 дней, чтобы превратить [студентов] в революционеров», — сказал он, добавив, что способ бороться с подростковой апатией — это «напугать их до смерти».

По его словам, для получения одного дополнительного балла он призвал студентов присутствовать на протестах, включая митинги правых, чтобы создать оппозицию.

«Я выкладываю календарь каждую неделю … У меня есть студенты, которые приходят на акции протеста, общественные мероприятия, круглые столы, раздачу еды и тому подобное … Когда они идут, они фотографируются, пишут о своих мыслях — и за это получают дополнительный балл», — сказал Джайп, добавив, что он и его жена являются левыми политическими организаторами.

Каждый год он спрашивает своих студентов об их политической идеологии и говорит, что убеждения подростков все больше и больше меняются на крайне левые.