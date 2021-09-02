Любляна, 2 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Спецпредставитель Евросоюза по переговорам Белграда и Приштины Мирослав Лайчак встретился на полях Бледского стратегического саммита в Словении с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти. Об этом Лайчак сообщил на своей странице в «Твиттере» 2 сентября.

Hague.mfa.sk Мирослав Лайчак

Лайчак встретился с Вучичем и Курти по отдельности и обсудил с каждым из них следующие шаги, связанные с продолжением диалога о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной.

«На полях Бледского стратегического форума я провел две важные встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Косово Альбином Курти и обсудил следующие шаги в диалоге о нормализации их отношений», — написал Лайчак.

Напомним, что новый раунд переговоров между делегациями Белграда и Приштины пройдет 7 и 8 сентября в Брюсселе. До конца месяца в столице ЕС Лайчак должен встретиться также с Вучичем и Курти.