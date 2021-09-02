Уфа, 2 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства фармацевтической промышленности в Башкирии в июле текущего года составил 440% к аналогичному периоду 2020 года. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Socialnewsdaily.com Лекарство

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«Положительный эффект на динамику производства оказало производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях в более чем четыре раза», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в фармацевтической промышленности республики фиксируется рост за семь месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 71,1%. При этом рост был достигнут в том числе и за счет производства медикаментов для лечения пищеварительного тракта (в 1,7 раза) и органов нервной и дыхательной систем (в 1,6 раз).

«Рост индекса промпроизводства был ожидаем. Наши ведущие фармацевтические предприятия региона филиал «НПО» Микроген» в г. Уфа «Иммунопрепарат» и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» активно развиваются, модернизируются, и конечно, в такой не простой эпидемиологической ситуации на передовой снабжают вакциной как от короновирусной инфекции, так и от других инфекционных заболеваний», — приводит пресс-служба слова министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александра Шельдяева.

Отмечается, что рост индекса промышленного производства в филиале «Микрогена» в Уфе «Иммунопрепарат» составил 121% за семь месяцев текущего года. При этом объемы производства основных видов продукции в натуральном выражении увеличились на 34,2%.

«На предприятии «Фармстандарт-УфаВИТА» локализовано производство (наполнение и упаковка) вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V » (»Гам-КОВИД-Вак») и вакцины »Спутник Лайт». Имеющихся производственных мощностей достаточно для производства до 40 млн доз в месяц. Тем самым, индекс за семь месяцев текущего года составил более 180%», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас в республике возводят новый производственный участок по производству препаратафактора свертывания крови VIII. На эти цели планируется направить в 2021 году 1,14 млрд рублей. Данный участок планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале следующего года. Всего планируется направить на реализацию данного проекта 1,57 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщает о том, что в Башкирии провели редкую операцию на сердце.