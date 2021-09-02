Владивосток, 2 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке 2 сентября в режиме видеоконференции провёл с губернаторами, членами правительства и представителями федеральных ведомств совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Владимир Путин напомнил об указе президента о развитии Дальнего Востока, рассчитанного до 2035 года, и сказал, что исполнять его надо в полном объёме.

Глава государства признался, что в своё время «мы несколько затянули с расширением пропускных возможностей железных дорог».

Путин проанализировал возможности и ещё раз акцентировал внимание на решении первоочередных задач в развитии Дальнего Востока.

«Нужно вкладывать сейчас, чтобы завтра был ощутимый результат», — сказал президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков доложил президенту РФ Владимиру Путину о новых инструментах социально-экономического развития Дальнего Востока в ходе осмотра интерактивной карты инвестиционных проектов.