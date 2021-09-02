Владивосток, 2 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ведёт переговоры с компаниями в США о возможном выпуске препарата для поставок третьим странам. Об этом глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко сообщил 2 сентября на полях ВЭФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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Он рассказал, что накануне представители палаты встречались с представителями Российского фонда прямых инвестиций. В РФПИ надеются наладить выпуск вакцины в стране, которая не признает «Спутник V». Такой выпуск будет экспортным.

«В том числе», — сказал Родзянко РИА Новости в ответ на вопрос, идут ли такие переговоры с фармкомпаниями в США.

Как сообщало ИА REGNUM, «Спутник V» зарегистрирован уже в 70 странах. В них проживает более половины населения Земли.

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