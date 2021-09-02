Москва, 2 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Производство легковых машин на заводах в России по итогам июля 2021 года снизилось на 9,8% в годовом сравнении. Об этом говорится в докладе Росстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Автопром

Так, предприятия в России выпустили в июле всего 102 тыс. легковых авто. Данный показатель оказался на 16,7% меньше объёма производства июня текущего года.

Также в июле было произведено 15 тыс. экземпляров грузовых машин. Таким образом, выпуск грузовиков в России за отчетный период вырос на 37,2% по сравнению с июлем прошлого года. Однако этот показатель оказался на 12,5% ниже июня текущего года.

Напомним, в июле 2021 года продажи легковых машин и лёгкого коммерческого транспорта (сегмент LCV) в России снизились на 4,1%, до 136 040 единиц.

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