Курган, 2 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 2 сентября подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 68 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 127 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 2 сентября выявлено 30 158 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 2 сентября вылечились 26 226 человек, скончались 613 пациентов с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).