Владивосток, 2 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В России организация стимулирующих выплат медикам за работу с больными COVID-19 признана удовлетворительной, заявила 2 сентября зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова в ходе Восточного экономического форума.

Audit.gov.ru Счетная палата РФ

«По результатам проведенной работы можно говорить об удовлетворительном решении вопроса осуществления стимулирующих выплат в целом: отмеченные изначально недостатки постепенно были разрешены и ситуация нормализовалась», — сказала она в интервью РИА Новости.

По её словам, в ходе проверки Счетной палаты и региональных контрольно-счетных органов медработникам были доначислены 251,2 млн рублей в качестве выплат стимулирующего характера.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в своём видеообращении по случаю Дня медицинского работника президент России Владимир Путин заявил, что российские власти выделили дополнительные средства для специальных выплат медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией.

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