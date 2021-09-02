Ставрополь, 2 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие сутки подтверждены тесты на наличие коронавирусной инфекции ещё у 357 жителей региона. Общее число заразившихся опасным вирусом достигло 75 943 человек. По количеству носителей коронавируса край поднялся на 16 место в России. Такие данные привел 2 сентября федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за прошедший день 232 жителя Ставрополья. А общее число сумевших справиться с болезнью достигло 62 525 человек.

Не удалось спасти врачам за последние сутки еще 22 человека. Всего в крае скончался от последствий заражения коронавирусом 2371 пациент.

В настоящее время в Ставропольском крае проходят лечение от COVID-19 10 944 человека. Власти региона сообщают, что дефицита коек в ковидных госпиталях нет.