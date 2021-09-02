Москва, 2 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Шесть главных новинок, которые появились на автомобильном рынке России летом 2021 года, перечислили специалисты портала 110km.

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Так, за три летних месяца в России были представлены: Haval Jolion, Geely Atlas Pro, Volkswagen Taos, Hyundai Creta, Hyundai Tucson и Chevrolet Tahoe.

В середине июля на российском авторынке был представлен новый пятиместный кроссовер Haval Jolion с полным приводом. Новый Geely Atlas Pro появился в начале августа 2021 года, а в конце прошлого месяца в России появилась версия Luxury этого кроссовера.

В начале июля Volkswagen провел в России дебют нового компактного кроссовера Taos, который представлен в четырех версиях, в том числе в лимитированной — JOY!

Новый Hyundai Tucson был представлен в начале лета. Производство четвертого поколения кроссовера было налажено на калининградском автомобилестроительном заводе «Автотор». А Creta нового поколения появилась у российских дилеров Hyundai в конце июля текущего года.

Ещё одна новинка авторынка России — это Chevrolet Tahoe нового поколения. Продажи этого автомобиля начались в июле.

Напомним, 1 сентября в России подорожали автомобили девяти компаний: АвтоВАЗ, УАЗ, Lexus, Toyota, Volkswagen, Haval, Kia, Chevrolet и Peugeot.

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