Москва, 2 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Тема создания биологического оружия во Второй мировой войне до сих пор мало изучена, поэтому рассекреченные документы будут востребованы не только в России, но и за рубежом, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

Mil.ru Защита от биологического оружия

«Как известно, бактериологическая война планировалась Японией еще с 1935—1936 гг., когда были секретно созданы «отряд № 731» и «отряд № 100». На протяжении Второй мировой войны отряды ставили тайные опыты на тысячах китайцев, маньчжуров и русских.

На Международном трибунале в Токио (3 мая 1946 года — 12 ноября 1948 года) эти преступления не расследовались, поскольку глава отряда № 731 Сиро Исии получил у США неприкосновенность в обмен на данные опытов.

Именно открытый суд в Хабаровске (25−30 декабря 1949 года) стал первым судом в мире над создателями бактериологического оружия. И он же стал последним в СССР открытым судом над иностранными военными преступниками.

По сути, в Хабаровске осудили не столько конкретных обвиняемых, сколько всю японскую систему создания бактериологического оружия. Именно поэтому обвинение поддерживал опытный прокурор Л. Н. Смирнов, который участвовал в Смоленском процессе 1945 года, а также в Нюрнбергском и Токийском. СССР тщательно готовил доказательства.

Однако, вопреки значению Хабаровского процесса, мало кто помнит сейчас в России про «отряд № 731» и «отряд № 100». Возможно, ситуацию переломит рассекречивание документов, введение их в научный оборот, использование исследований в публичной истории и культуре», — высказал сове мнение историк.

Как сообщало ИА REGNUM, Архива внешней политики России рассекретил документы о бактериологическом оружии Японии во время Второй мировой войны.

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