Токио, 2 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Российский пловец Александр Скалиух завоевал бронзовую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 2 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

В плавании на дистанции 100 метров баттерфляем Скалиух показал время 1 минута 0,54 секунды.

Победителем с мировым рекордом стал австралийский спортсмен Уильям Мартин, преодолевший дистанцию за 57,19 секунды. Серебряным призёром стал итальянец Симоне Барлаама (59,43).

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