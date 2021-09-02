Цхинвал, 2 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В результате схода селя в Дзауском районе Южной Осетии оказались отрезаны от внешнего мира жители села Сба. Об этом 2 сентября сообщает агентство «Рес».

Bankwatch Сель

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире — все новости»

"Там находятся несколько жителей, а также человек, который нуждается в медицинской помощи», — сообщили журналистам в МЧС республики.

По данным министерства, из-за сильного дождя местная река вышла из берегов, а сошедший сель перекрыл дорогу, ведущую в населённый пункт. На место выехали спасатели, но из-за неблагоприятных погодных условий расчистить дорогу не получается.

Стоит отметить, что село Сба — это самое высокогорное село в Дзауском районе. Оно расположено в одноимённом ущелье.