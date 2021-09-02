Москва, 2 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин запустил работу четырех новых предприятий во время своего визита на Дальний Восток, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Хочу поздравить инвесторов с правильным выбором места приложения своих усилий и капиталов, специалистов, административных работников этих предприятия, безусловно рабочих, инженеров, всех кто вложил свой труд и талант в реализацию этих проектов», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что за последние годы на Дальнем Востоке были открыты тысячи новых предприятий. При этом власти страны и дальше будут и содействовать инвесторам, которые решили вложить средства в этот регион.

«Мы и дальше будем поддерживать все ваши усилия, усилия ваших коллег по развитию Дальнего Востока. Это пойдет на пользу тому делу, которому вы себя посветили — развитию Дальнего Востока и всей нашей страны», — обратился Путин к представителям предприятий, работе которых он дал старт.