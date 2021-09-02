Владивосток, 2 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Во время визита на Дальний Восток в рамках VI Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин дал старт четырём производствам. Он запустил проекты компаний, которые работают в рамках территории опережающего социально-экономического развития «Михайловское», сообщает 2 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая поездка Владимира Путина на Дальний Восток — все новости»

Так, началось производство кормовых витаминов и аминокислот группы компаний «Арника». Компания занимается производством биологически ценных пищевых компонентов и запускает производство корма «Биосинтез».

Второй проект, которому дал старт президент — новая линия производства двигателей для автомобилей на базе предприятия «Мазда-Солерс».

Также по распоряжению Владимира Путина начался сбор овощей в теплицах компании «Лотос», которая выращивает огурцы, помидоры и салат. Её учредителем является сын губернатора Приморья Олега Кожемяко Никита Кожемяко. Начал работать комплекс по производству комбикормов с элеватором компании «Русагро-Приморье». Корма будут производить для свиноводческого кластера.

«Хочу поздравить инвесторов с правильным выбором места приложения своих усилий и капиталов. Поздравляю административный коллектив, рабочих инженеров — всех, кто вложил свой труд, талант в реализацию этих проектов. Это 4 проекты, но за последние годы их возникло тысячи», — сказал Владимир Путин.

Он обещал поддерживать усилия инвесторов и дал старт новым производствам.

Как сообщало ИА REGNUM, 2−4 сентября во Владивостоке проходит VI Восточный экономический форум.