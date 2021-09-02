Петрозаводск, 2 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Карелии выявлено 155 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили 2 сентября в республиканском оперштабе. Это на три случая меньше, чем в предшествующие сутки, и на 18 случаев меньше, чем в начале текущей рабочей недели.

(сс)NIAID Вирус SARS-CoV-2

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Среди новых зараженных всего двое оказались ранее привиты от COVID-19. Состояние трех заболевших врачи оценивают как тяжелое. В стационарах Карелии сейчас свободно лишь 13,8% инфекционных коек, на остальных находятся 598 человек, это на 23 человека больше, чем в предыдущие сутки. Тяжелых пациентов среди них — 37, в том числе один привитый, крайне тяжелых — восемь, один из которых находится на ИВЛ.

Как уточнил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, в Республиканской инфекционной больнице с COVID-19 находится 19-летняя девушка. Ее состояние врачи оценивают как тяжёлое, она на ИВЛ с 80-процентным поражением лёгких. Как уточнил чиновник, девушка долго отказывалась от госпитализации.

Всего за время пандемии в республике выявлено 61 427 инфицированных, в том числе 6204 ребенка. Выздоровели 58 081 человек, в том числе 5872 ребенка. Скончались от ковида 784 человека, в том числе два пациента умерли за минувшие сутки. Летальность болезни в регионе составляет 1,28% (по России — 2,65%).

«В Медвежьегорской ЦРБ умерла пожилая женщина 90 лет. По словам главного врача, долгое время она лежала дома. Родственники почти неделю находились дома, не обращаясь за медпомощью. В итоге — все были госпитализированы с тяжёлой формой ковида, а бабушка умерла, — добавил Охлопков. — Сегодня ситуация с распространением ковида усложняется. В стационарах 50−60% тяжёлых больных, тех, кто при появлении первых симптомов не обратился к врачу или не привился».