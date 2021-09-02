Лос-Анджелес, США, 2 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Режиссёр Бассам Тарик подтвердил информацию о том, что он будет снимать перезагрузку кинокомикса Marvel «Блэйд». Об этом 2 сентября сообщает портал Comiсbook.

Marvel Studios Marvel

Во время выступления в подкасте Playlist Тарик признался, что не очень верил, что Marvel решит перезагрузить франшизу. Кинематографист подчеркнул, что считает большой честью то, что компания доверила ему снимать этот фильм. Режиссёр также отметил, что попал в проект лишь благодаря драматургу и писательнице Стэйси Осей-Куффур, он назвал её «феноменальной личностью».

«Я думаю, что на самом деле канона Blade не существует, понимаете? Если вы когда-нибудь читали комиксы, то они всегда меняются», — заявил Тарик, при этом отметив, что ему очень понравилась оригинальная картина и Уэсли Снайпс в роли Блэйда.

Напомним, о том, что Бассам Тарик может занять должность режиссёра нового фильма «Блэйд» СМИ сообщили в июле 2021 года. Отметим, что пока Marvel не назвала даже примерные сроки начала съёмок и премьеры картины.