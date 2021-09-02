Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Ростовском областном перинатальном центре спасли жизнь младенца, появившегося на свет с экстремально низким весом — 620 граммов. Об сообщается в социальных сетях медицинского учреждения.

Pexels.com Младенец

Малыш родился 11 марта 2021 года. За его жизнь медики боролись на протяжении четырёх месяцев и одержали победу. Долгие дни ребёнок находился в мобильном кювезе и был подключён к аппарату искусственно вентиляции лёгких. Состояние новорождённого врачи контролировали круглосуточно.

Мать назвала сына Владимиром.