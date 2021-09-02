Таллин, 2 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Эстонские промышленные предприятия произвели в июле нынешнего года на 10% больше продукции, чем в том же месяце 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе Департамента статистики страны.

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Так, производство больше всего увеличилось в энергетике на 16%, в обрабатывающей промышленности — на 6% и в горнодобывающей промышленности — на 72%.

По словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, говорить о низкой сравнительной базе июльских показателей не приходится: «В июле прошлого года влияние пандемии коронавируса уже не было заметно, и объемы производства обрабатывающей промышленности остались на уровне 2019 года. Даже в сравнении с докризисным периодом в июле нынешнего года объемы производства выросли».

Среди наиболее весомых отраслей промышленности рост наблюдался в деревообработке (6,4%), в производстве изделий из металла (10,2%), а также в производстве электрооборудования (6,8%) и строительных материалов (17,5%).

При этом сократилось производство электроники (на 18,1%) и продуктов питания (на 3,0%).

На внешний рынок было продано 65% от общего объема продукции обрабатывающей промышленности, наибольшая доля экспортных продаж пришлась на фармацевтику и производство компьютеров и электронного оборудования.

Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт выросли в сравнении с июлем 2020 года на 9% и на внутренний рынок — на 18%.