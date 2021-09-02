Москва, 2 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Товарооборот между Москвой и Италией за первое полугодие 2201 года вырос на 32,8% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года и достиг $7,5 млрд. Об этом 2 сентября заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

По его словам, главную роль в увеличении товарооборота играет несырьевой неэнергетический экспорт столицы. На его долю приходится 13,3% от совокупного экспорта Москвы на итальянский рынок. Номенклатура экспортируемых товаров достаточно разнообразна.

Столичные компании поставляют в Италию механическое оборудование, технику и компьютеры, электрические устройства и аппаратуру связи, оптику, приборы и медицинскую технику. Кроме того, значительный вклад в экспортные поставки из Москвы внесли фармацевтические товары такие, например, как ранее не поставлявшиеся иммунологические продукты. Их в первом полугодии 2021 года было экспортировано на общую сумму $34,56 млн.

Ранее Ефимов сообщал, что несмотря на вызванные пандемией проблемы несырьевой неэнергетический экспорт Москвы с января по ноябрь 2020 года вырос на 35,2% по сравнению с показателями 2019 года и составил $35,4 млрд.

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