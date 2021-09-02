Пермь, 2 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Пермский край назван в числе семи регионов, которые получат в качестве федеральной поддержки школьные автобусы. Исходя из предварительного распределения Минпросвещения и Минпромторга России, в Прикамье планируют доставить 140 школьных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Permkrai.ru Школьные автобусы

По данным минобра региона, на территории края более 290 общеобразовательных организации осуществляют подвоз 21 тыс. школьников. В 2020 году обновлен весь автопарк по 2011 год выпуска включительно. За счет средств федерального бюджета приобретено 32 единицы спецтранспорта, а за счет средств краевого бюджета для муниципалитетов закупили 17 комфортабельных автобусов.

«Все автобусы в первую очередь распределяются по тем территориям, где транспорт выпущен более 10 лет назад. Заявленная партия от федерации позволит полностью обновить автобусы 2012 года выпуска, частично — 2013 года изготовления», — сказала министр образования Прикамья Раиса Кассина.