Белград, 2 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Сербии невозможно манипулировать списками избирателей и таким образом обманывать на выборах. Об этом заявила 1 сентября премьер-министр Сербии Анна Брнабич, подчеркнув, что в стране существует «центральный реестр населения», в который все изменения регистрируются автоматически.

Kt.gov.rs Ана Брнабич

«Вы сегодня можете абсолютно контролировать эти избирательные списки, проверить их. Любой человек может прийти и посмотреть, тут нет никакого обмана», — заявила Брнабич в эфире телеканала Happy.

Напомним, что ранее оппозиционные партии в Сербии обвинили правящую Сербскую прогрессивную партию в том, что массово прописывают людей в Белграде и таким образом готовятся «украсть» следующие выборы. Так, по данным оппозиции, за первые пять месяцев этого года в Белграде прописалось 28 000 новых жителей.

По оценкам сербских политологов, оппозиционные партии пользуются поддержкой в Белграде и, если бы они выступили единым фронтом, у них был бы шанс победить на выборах в столице.