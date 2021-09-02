Саратов, 2 сентября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 18 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 умерли по состоянию на 2 сентября 2360 человек, сообщает региональный минздрав.

Gov39.ru Пациент на ИВЛ

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за минувший день шесть мужчин и 12 женщин в возрасте от 44 до 84 лет, уточнили в облминздраве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 2 сентября выявили 81 316 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 75 292 человека.

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