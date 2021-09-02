Ярославль, 2 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Московская компания «Экопарк» стала единственным участником аукциона, на котором определялась подрядная организация по благоустройству парка Победы на Липовой горе в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Yarnews.net Работы в парке на Липовой горе

Теперь с «Экопарком» должен быть заключен муниципальный контракт на производство работ в парке, его ремонт должен быть закончен к 1 декабря 2021 года. Согласно данным ФНС, ООО «Экопарк» зарегистрирована 21 июля 2021 года, а 10 августа получила статус микропредприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM два предыдущих подрядчика не смогли выполнить работы в парке Победы. Контракт с ГК «Маист» был расторгнут в июле, а фирма «Ярстройсервис», приняв участие в аукционе, сразу после него уклонилась от подписания соглашения на производство работ.