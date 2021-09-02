Тирасполь, , 12:21 — REGNUM В Тирасполе 2 сентября прошёл военный парад по случаю годовщины образования Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом сообщает агентство «Новости Приднестровья».

Парад в Приднестровье Gov-pmr.org

По данным журналистов, в параде участвовали 18 расчётов, общая численность которых составила 1300 человек. Собравшиеся также почтили минутой молчания тех, кто погиб, защищая республику.

«Курс республики остается прежним — независимость, укрепление общности приднестровского народа и построение социально ориентированного государства с рыночной формой экономики. За последние пять лет нам удалось сделать большой шаг вперед», — сказал глава ПМР Вадим Красносельский в выступлении по случаю годовщины.

Он добавил, что создание республики в Приднестровье было ответом на «предательскую политику» со стороны руководства Советского Союза, а также на «воинствующий национализм» с молдавской стороны. Красносельский подчеркнул, что независимость ПМР является гарантией свободного использования для жителей региона родного языка, а также культуры и традиций.

Напомним, 2 сентября 1990 года II Чрезвычайный съезд народных депутатов Приднестровья объявил о создании Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики. 5 ноября республика была переименована в ПМР.

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